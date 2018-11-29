بوجواري يجري جولة تفقدية بمركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي زيارة إلى مركز بنغازي الطبي، اليوم الخميس، بدعوى من المدير العام للوقوف على ما يقدمه المركز الطبي من خدمات طبية للمرضى.

ونقل مكتب الإعلام بالمركز الطبي عن مدير عام المركز، الدكتور عبد الكريم القبايلي، قوله: “إن بوجواري أبدى استعداده بأن يكون يَدَ عَونِ للمركز الطبي وللخِدْمات الصحية في بنغازي بالكامل، وأتمنى أن يستغل هذا الزخم من الحماس الذي يمتلكه لإتمام المشاريع الصحية التي وعد بها”.

وحضر الاجتماع نائب مدير عام المركز ومدير الخدمات الطبية ومدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الأطباء ورؤساء الأقسام بمركز بنغازي الطبي.

وأجرى بوجواري خلال الزيارة جولة تفقدية داخل أقسام وغرف الإيواء والعناية بالمركز.

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