السراج يصدر تعليمات بدعم المؤسسات الرياضية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تعليماته للجهات المعنية بضرورة الإسراع بتوفير المتطلبات المقدمة من هيئة الشباب والرياضة للمؤسسات الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج مع رئيس الهيئة بشير القنطري صباح الخميس ، وفق تصريح صادر عن حكومة الوفاق .

وتم خلال اللقاء طرابلس استعراض ملخص حول برامج الهيئة ومراحل تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة عملها وما يعترضها من عراقيل، كما تناول الاجتماع خطط تطوير الاداء العام ودعم المؤسسات الرياضية.

واكد السراج على ضرورة أن تحظى الأندية الرياضية بالرعاية والاهتمام لتؤدي دورها الحيوي في المجتمع والذي لا يقتصر على الألعاب والمسابقات الرياضية، بل يشمل مهام تربوية وثقافية واجتماعية، وتمكين الشباب من استغلال طاقاتهم في هذه المجالات.

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