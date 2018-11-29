الشويهدي يصف تضمين قانون الاستفتاء في التعديل العاشر بالعبث

وصف عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، الخميس، إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وتضمينه في التعديل العاشر للإعلان الدستوري، بالعبث.

وبيّن الشويهدي، في تصريح للرائد، أن ما أعلنه مجلس النواب من تضمين الاتفاق السياسي في التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري، حيّر الكثيرين من الناحية القانونية.

وأشار الشويهدي إلى أن الإجراء الصحيح في إصدار قانون الاستفتاء هو التوافق عليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حسب الاتفاق السياسي، معلّلا سبب مخالفة مجلس النواب لذلك بعدم رغبة المجموعة المسيطرة عليه في التوافق.

وحول عدم مشاركته في الجلسة، أوضح الشويهدي أنه يرفض قانون الاستفتاء بهذه الصيغة التي تخالف الإعلان الدستوري بتقسم ليبيا إلى 3 أقاليم، مبينا أن هناك من يريد إرغام الجميع على نقاش هذا القانون فقط دون طرح بدائل أخرى.

ومع ذلك توقع الشويهدي أن يمر قانون الاستفتاء دون طعون؛ لأن المزاج العام في ليبيا يريد الخروج من الوضع الراهن ومن حالة الانقسام.

يذكر أن مجلس النواب سلم، اليوم الخميس، قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات بعد إعلانه إصدار القانون في جلسته الماضية.

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