بدء الإنتاج التجريبي للغاز في البئر الأفقي في حقل الفارغ النفطي

أخبار ليبيا24

استكملت شركة الواحة للنفط استعداداتها، لبدء الإنتاج التّجريبي للمرحلة الثّانية في حقل الفارغ النفطي .

هذا وتمّ يوم الجمعة الماضي ،الانتهاء من الأشغال التحضيرية في البئر الأفقي ب (10-59)، الذي سيستهدف في هذه المرحلة الطبقة الحاوية للغاز.

وتشير الاختبارات الأوليّة إلى أنّ معدلات الإنتاج ، ستكون في حدود (33) مليون قدم مكعب من الغاز، و(1400) برميل من المكثفات في اليوم، وذلك من خلال استعمال خانق (64/64 )بوصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البئر الذي تمّ حفره في أغسطس عام (2008) كان مخصّصا لإنتاج النفط، وبعد عدة اجتماعات ،وورش عمل بين إدارتي تطوير الاحتياطي بالمؤسّسة ،والتخطيط في شركة الواحة، تم اتّخاذ قرار باستغلال هذا البئر أيضا لإنتاج الغاز .

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