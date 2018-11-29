توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الجمعة 30 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس و الارصاد في تقرير صادر اليوم حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الجمعة أن تشهد الاجواء تحسن تدريجي في مناطق الساحل الغربي فيها يستمر تساقط الامطار في مناطق الساحل الشرقي وأمطار خفيفة على مناطق الخليج.

وفيما يلي توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الجمعة 30 نوفمبر 2018:

توقع التقرير أن تشهد أجواء مناطق الساحل الغربي من راس جدير الي مصراتة ترهونة بن وليد سهل الجفارة الجبل الغربي تحسن تدريجي ومؤقت علي الاجواء بحيث تكون سماء قليلة السحب والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 19 إلى 21 درجة ولاتتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

وبحسب التقرير يشهد الطقس في مناطق الخليج سماء قليلة السحب مع احتمال سقوط امطار خفيفة في فترة الصباح ورياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 19 إلى 20 درجة.

ويشهد طقس مناطق الساحل الشرقي والجبل الاخضر سهل بنغازي وفقاً للتقرير تواصل هطول الامطار مع ظهور خلايا رعدية هذه الليلة وصباح يوم الغد الرياح شمالية غربية الي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة درجات الحرارة منخفضة وتتراوح مابين 17 إلى 18 درجة ولاتتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

فيما يكون الطقس في مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة وباردة اثناء الليل وفي الصباح الباكر مع سماء صافية ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 20 إلى 23 درجة. والله أعلم.