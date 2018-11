اجتماع موسع لتفعيل ميناء سرت التجاري

المتوسط:

عقد ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا، مع إدرة ميناء سرت التجاري والأجهزة العاملة بالميناء، حيثُ ترأس الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني، وبحضور عضو المجلس البلدي سرت ورئيس لجنة البنية التحتية غيث عبد الله ومدير إدارة ميناء سرت التجاري المهندس محمد السيوي والناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت مندوبا عن القوة طه حديد ومندوبي الأجهزة التالية: مديرية أمن الميناء وسرية أمن الميناء وجهاز أمن السواحل وجهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات العامة والجمارك والرقابة على الأغذية والأدوية والصحة الحيوانية ورقابة الجوازات وحرس السواحل.

وتمحور الاجتماع حول تفعيل الميناء بعد انتهاء أعمال التعميق، كما تم الاتفاق على أن تقوم البلدية بصيانة بعض المقرات الإدارية والأمنية بالميناء، حيثُ تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة المواصلات والنقل ومصلحة المواني والنقل البحري من أجل استكمال المشاريع المتوقفة بالميناء.

