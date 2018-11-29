وزراء خارجية جوار ليبيا: الخيار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية

أكد وزراء دول جوار ليبيا، الخميس، أن حل الأزمة الليبية بصورة دائمة يكمن في الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم.

وشدد الوزراء، في ختام مؤتمر جمعهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، على احترام الاتفاق السياسي بوصفه إطارا لحل الأزمة، والدفع نحو تطبيقه، وإيلاء الجنوب الليبي أهمية قصوى، وتكثيف التنسيق الفعلي بين دولهم في إطار محاربة الإرهاب والأنشطة الإجرامية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشاد البيان بتحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها حكومة الوفاق.

وجدد البيان مساندته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، مرحبا بكل المبادرات لجمع القيادات الليبية بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن المؤتمر ضم دول جوار ليبيا، وحضره وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان، وممثلين عن النيجر وتشاد، وفرنسا وإيطاليا، والممثل الأممي لدى ليبيا، والمبعوث الإفريقي لليبيا، وممثل الجامعة العربية لدى ليبيا.