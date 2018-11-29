ما صلة قرابته بمحافظ المركزي؟.. القضاء المالطي يُغرِّم ليبيًّا لحيازته مبلغًا كبيرًا

مالطا-العنوان

غرّمت محكمة مالطية مواطنًا ليبيًا بأكثر من 15 ألف يورو بعد ثبوت حيازته لمبلغ نقدي أكبر من المسموح به قانونًا خلال محاولة سفره جوًا من مالطا إلى تركيا.

ووفقا لصحيفة، التايمز المالطية؛ فإن السلطات في المطار اعتقلت “عزام محمد عمر الكبير” (33 عامًا) أثناء مروره عبر الجمارك وهو في طريقه إلى رحلة جوية إلى إسطنبول، وذلك بعد تبينها أنه يحمل مبلغ 25,555 ألف يورو نقدًا، وهي قيمة أعلى من الحد الأقصى المسموح بها قانونًا وهي 10 آلاف يورو.

ونقلت الصحيفة، عن محامي الكبير، إدوارد جات، أن موكله سافر إلى مالطا للتوقيع على اتفاق مبدئي لشراء عقار محلي، ولم يكن على علم بأن أقصى مبلغ يمكن أن يحمله عبر الجمارك هو 10 آلاف يورو.

وأضافت الصحيفة، أن ممثل المراقب الجمركي عرض المبلغ الزائد وهو 15 ألف و555 يورو في المحكمة، داخل مظروف مختوم وموقَّع حسب الأصول من قِبل اثنين من المسؤولين، اللذين قاما بمصادرة المبلغ.

وفي ضوء اعتراف الكبير، أعلن قاضي المحكمة، دوناتيلا فريندو ديميش، أنه مذنب، وأمر بمصادرة 15 ألف و 555 يورو وتغريمه غرامة قدرها 6 آلاف و388.75 يورو، وهي الغرامة القانونية البالغة 25 في المئة على المبلغ الإجمالي الموجود في حيازة الكبير.

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