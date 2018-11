المتوسط:

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تاجوراء، مهاجرة غير شرعية وطفلتها، صباح الخميس، حيثُ تحمل جنسية ساحل العاج.

وأشار الجهاز، إلى أن هذه المهاجرة كانت من نزلاء الجهاز بفرع تاجوراء، حيث تم ترحيلها عبر مطار امعيتيقة الدولي بالتعاون مع منظمة IOM LIBYA الدولية للهجرة

