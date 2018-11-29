بالصور |10 قتلى على الأقل من تنظيم القاعدة فى قصف جوي مجهول جنوب غرب ليبيا

ليبيا – شن طيران حربي مجهول على تمام الساعة 3 من بعد ظهر اليوم الخميس سلسلة غارات جوية إستهدفت موكباً لتنظيم القاعدة الإرهابي جنوبي ليبيا .

وقال مصدر عسكري من مدينة غات فى حديث لـ المرصد مفضلاً عدم إعلان هويته لأسباب أمنية أن الغارة إستهدفت هذا الموكب قرب منطقة العوينات الواقعة إلى الشمال من غات على الطريق الجزائرية .

وأضاف المصدر إن الغارة وقعت تحديداً فى منطقة تسمى ” وادي فيلالن ” تبعد إلى الشمال من منطقة العوينات حوالي 15 كيلو متر وهي منطقة خالية من السكان تكرر وجود تنظيم القاعدة فيها خلال الفترة الماضية مؤكداً بان عدد السيارات المستهدفة بالقصف يبلغ 4 سيارات.

وأكد بأن عدد قتلى هذه الغارات بلغ حوالي 10 قتلى تقريباً مشيراً إلى صعوبة تحديد عدد دقيق للجثث نظراً لتحول بعضها إلى أشلاء فيما إحترقت أخرى وتحولت إلى مايشبه الرماد نظراً لشدة الذخيرة المستخدمة فى القصف .

ولم تعلن أي جهة حتى الآن بما فى ذلك قيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا مسؤوليتها بشكل رسمي عن هذا القصف الجوي .

المرصد – خاص

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