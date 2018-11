المتوسط:

عقد حزب التجمع الليبي الديمقراطي مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، للإعلان عن موقفه من التعديل الدستوري الأخير الذي أقره مجلس النواب .

وأكد حزب التجمع الليبي الديمقراطي ، خلال بيان له ، ” أن ما صدر من تعديلات وإجراءات من قبل مجلس النواب الخاصة بتعديل الإعلان الدستوري للمادة السادسة والتي قضي بموجبها تعديل الدائرة الانتخابية من دائرة انتخابية واحدة إلى ثلاثة دوائر انتخابية والمتعلقة بالمواطن وتقرير مصيره في حقوقه وواجباته الدستورية بالتساوي بين المواطنين إلى اتفاق بين أقاليم مما يسبب الشرخ الاجتماعي بين أبناء الشعب الليبي و استحالة التوافق بين الأقاليم الثلاثة بنسبة الــ 50 + 1 “.

وأضاف الحزب ،” أن التعديل الدستوري الأخير يعرقل قيام الدولة على أسس دستورية عادلة تضمن الحياة الكريمة لمواطنيها في ظل دولة المؤسسات والقانون، ويسبب في تأصيل ثقافة التقسيم بالإضافة إلى عدم قانونية الجلسة من حيث النصاب والمخالفات القانونية والتي يرسخ التجاوزات القانونية والتي لا يجب أن نشرعهن لدى الأجيال القادمة”.

وأكمل الحزب ،” أن ما حدث من تعديل الاتفاق السياسي ” الصخيرات ” قبل تضمينه للإعلان الدستوري يعد أمرا مخالفا “.

وطالب الحزب ، ” جميع المؤيدين لما حدث من غير علم وبعلم سواء من قانونيين ومجتمع مدني باتخاذ موقف حقيقي وطني والتمسك بحقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم “.

واختتم الحزب بيانه قائلا، ” من خلال ما ذكر وشعورا منا بالمخاطر المستقبلية ، فأننا نتمسك بما يقرروه جميع أبناء الشعب في المؤتمر الوطني الجامع المزمع انعقاده والذي يضم الجميع بدون إقصاء لأحد حتى نصل إلى اتفاق حقيقي بإرادة صادقة تصل ببلادنا ليبيا إلى الوصول إلى بر الأمان والحفاظ على المتكسبات الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وترسيخها في الأجيال القادمة”.

The post في بيان شديد اللهجة … “التجمع الليبي الديمقراطي ” : التعديل الدستوري الأخير يرسخ ثقافة التقسيم بين الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية