«الواحة للنفط»: بدء الإنتاج التجريبي في حقل الفارغ

المتوسط:

قامت شركة الواحة للنفط، باستكمال استعداداتها، لبدء الإنتاج التّجريبي للمرحلة الثّانية في حقل الفارغ النفطي، حيثُ تمّ خلال الأيام الماضية، الانتهاء من الأشغال التحضيرية في البئر الأفقي ب (10-59)، الذي سيستهدف في هذه المرحلة الطبقة الحاوية للغاز.

وتشير الاختبارات الأوليّة إلى أنّ معدلات الإنتاج، ستكون في حدود (33) مليون قدم مكعب من الغاز، و(1400) برميل من المكثفات في اليوم، وذلك من خلال استعمال خانق (64/64 ) بوصة.

