عاجل .. القوات المسلحة تلقي القبض على خمسة عناصر إرهابية في أوباري

أوباري 29 نوفمبر 2018 (وال) – أفاد مصدر عسكري رفيع المستوي لوكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها أمنت الطريق الرابط بين أوباري وغات .

وأكد المصدر أنه خلال عملية التأمين القبض على خمسة من عناصر الجماعات الإرهابية “داعش”، ويحملون جنسيات إفريقية مختلفة.

يشار إلى أن طائرات حربية مجهولة الهوية شنت غارة عصر اليوم استهدفت أحد الأودية جنوب واحة العوينات، الواقعة شمال مدينة غات بجنوب غرب ليبيا .

وأوضحت مصادر عسكرية أن الضربة الجوية التي استهدفت تجمعاً مشبوهاً في منطقة “تين غيدن” التي تبعد 20 كيلومتراً عن العوينات، يشتبه بأنها كانت بتنفيذ القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم “، إلا أنه وحتى لحظة نشر هذا الخبر لم تتوفر أي معلومات مؤكدة بشأن ضحايا الضربة الجوية.

يُشار إلى أن قوات الأفريكوم سبق وأن استهدفت عدداً من القيادات الإرهابية في عدة مُدن ليبية، كان آخرها في مدينة بني وليد، واستهدفت من خلالها الإرهابي، وليد أبوحربية غميض.

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