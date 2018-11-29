المبادرات بشأن ليبيا.. “تكرار اللحن والنتائج”

لا يكاد يمر شهر دون أن تظهر في ليبيا مبادرة، داخلية أو خارجية، تسعى جميعها إلى حلحلة الأزمة وتفكيك خيوطها المتداخلة، وجاء آخر هذه المبادرات من اجتماع دول الجوار الليبي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

تتوافق بعض المبادرات مع مبادرة البعثة المدعومة دوليا والتي يقول مراقبون إنها دخلت حيز التنفيذ مع الدعوة لعقد الملتقى الوطني الجامع، وبعضها يتعارض من حيث الأولويات وزاوية الرؤية مع المبادرة الأممية.

وبشأن المبادرة الأممية التي يعمل عليها المبعوث الأممي غسان سلامة، فقد صرح الأخير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الانتخابات لا يمكن أن تجري تحت دوي المدافع، مضيفا أن ذلك ما أخر الخطة الفرنسية التي تقضي بإجراء اقتراع نيابي ورئاسي في العاشر من ديسمبر المقبل.

ويؤكد مراقبون أن جميع المبادرات باتت تعزف ذات اللحن، لكنه لحن لم يعد مستساغ نظرا لتكراره، ويرون أن العبرة دائماً بالنتائج التي لا يبدو أن ملامحها قد ظهرت بعد.

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