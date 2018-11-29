اخبار ليبيا الان

المبادرات بشأن ليبيا.. “تكرار اللحن والنتائج”

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا يكاد يمر شهر دون أن تظهر في ليبيا مبادرة، داخلية أو خارجية، تسعى جميعها إلى حلحلة الأزمة وتفكيك خيوطها المتداخلة، وجاء آخر هذه المبادرات من اجتماع دول الجوار الليبي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

تتوافق بعض المبادرات مع مبادرة البعثة المدعومة دوليا والتي يقول مراقبون إنها دخلت حيز التنفيذ مع الدعوة لعقد الملتقى الوطني الجامع، وبعضها يتعارض من حيث الأولويات وزاوية الرؤية مع المبادرة الأممية.

وبشأن المبادرة الأممية التي يعمل عليها المبعوث الأممي غسان سلامة، فقد صرح الأخير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الانتخابات لا يمكن أن تجري تحت دوي المدافع، مضيفا أن ذلك ما أخر الخطة الفرنسية التي تقضي بإجراء اقتراع نيابي ورئاسي في العاشر من ديسمبر المقبل.

ويؤكد مراقبون أن جميع المبادرات باتت تعزف ذات اللحن، لكنه لحن لم يعد مستساغ نظرا لتكراره، ويرون أن العبرة دائماً بالنتائج التي لا يبدو أن ملامحها قد ظهرت بعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك