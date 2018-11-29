التسجيل للانتخابات البلدية يبدأ في ديسمبر

أعلنت اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات منتهية ولايتها القانونية ابتداء من الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وورد في الحساب الرسمي للجنة على فيسبوك، أن البلديات المستهدفة من الانتخابات يبلغ عددها 71 بلدية، أنهت ولايتها القانونية، إضافة إلى إستكمال المجالس المحلية التي لم تنتخب مجالسها البلدية وكذلك البلديات المستحدثة.

يشار إلى أن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية أكد الثلاثاء تواصل اللجنة مع أغلب البلديات لضمان سير العملية الانتخابية في البلديات، وفق البرنامج المعد لها.

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