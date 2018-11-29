أمريكا: نلتزم بتحسين فرص التعليم بليبيا

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا التزامها بدعم مبادرات وزارة التعليم لتحسين فرص التعليم لجميع الليبيين.

واعتبرت السفارة في تغريدة على تويتر ،الخميس، أن الالتزام الأخير لوزارة التعليم بتجديد ثلاث مدارس ومكتب تعليم في تاورغاء يعد خطوة هامة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق أن وزيرها عثمان عبدالجليل وقع أربعة عقود لإجراء الصيانة الشاملة لثلاث مدارس ومقر مراقبة التعليم بمدينة تاورغاء.

وكانت القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الأمريكية لدى ليبيا ناتالي بيكر قد التقت عثمان عبد الجليل في الثالث عشر من نوفمبر الجاري لمناقشة دعم الولايات المتحدة لتعزيز الإصلاحات في مجال التعليم بليبيا.

وركز الطرفان على توسيع نطاق تدريب وتطوير المعلمين، وتعليم اللغات وتحسين الموارد المدرسية، وتمكين المرأة، وتقديم المشورة للطلاب المهتمين بالفرص التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية