فتح تسجيل الناخبين للبلديات منتهية ولايتها اعتبارا من 12 ديسمبر المقبل

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات منتهية ولايتها القانونية ابتداء من يوم 12 من شهر ديسمبر القادم.

وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان لها الصادر في الثلاثين من أكتوبر الماضي، مباشرة العملية الانتخابية لبدأ الدورة الثانية لانتخاب المجالس البلدية للبلديات التي أنهت ولايتها القانونية.

وسيستهدف هذا البرنامج الانتخابي للجنة المركزية عدد 71 بلدية أنهت ولايتها القانونية، بالإضافة إلى استكمال المجالس المحلية التي لم تنتخب مجالسها البلدية، وانتخاب البلديات المستحدثة بعد مراجعة قرارات إنشائها وتداخل مراكزها الانتخابية مع بلدياتها الأصلية، بحسب ما ذكرت اللجنة المركزية.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، قد اعتمد في العاشر من الشهر الماضي لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

وقد أشرفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلديتي بني وليد ودرج التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، كما نجحت اللجنة قبل ذلك في إجراء أول انتخابات بلدية لمدينة الزاوية في منتصف مايو 2018.

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