تركيب خزانات جديدة في موقع مرسى البريقة

أخبار ليبيا24

قامت الإدارة الفنيّة في شركة البريقة لتسويق النفط، بتركيب خزانات كيروسين الطيران في حظيرة الخزانات الجديدة في مرسى البريقة .

وقال مدير المكتب الإعلامي في شركة البريقة بالمناطق الوسطى والشّرقيّة “عادل بن دردف” إنه تم إنجاز (40%) من مشروع تركيب الخزانات في الحظيرة المخصّصة لهذا المشروع ،في ظلّ ظروفٍ قاسيةٍ ونقصٍ في موارد الدولة.

وأشار “بن دردف” إلى أن العمل انطلق بتكاتف جميع وحدات وأقسام مستودع مرسى البريقة، والتي ساندت اللجنة الفنية لتركيب الخزانات.

وأكّد مير المكتب”بن دردف” أن العمل مازال مستمرًّا ،حتى يتم تشغيل هذا المرفق ؛ليكون ركيزةً هامة في شركة البريقة ،لتسويق النفط وتزويد المطارات بأجود أنواع وقود الطيران .

يشار إلى أن “مرسى البريقة”، هي ميناء ومنطقة صناعية نفطية ليبية ، تقع في خليج سرت، في أقصى نقطة جنوبي البحر المتوسط وتبعد نحو (600) كم شرقا عن العاصمة طرابلس .

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