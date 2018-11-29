ملف الجنوب على طاولة سلامة والدرديري

التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بوزير خارجية الجمهورية السودانية، الدرديري محمد، للتشاور حول أهداف المؤتمر وسبل ترسيخ الاستقرار في جنوب ليبيا.

وبحسب تغريدة للبعثة الأممية على توتير، فقد جاء ذلك في إطار مشاركة الجانبين بمؤتمر وزراء خارجية دول الجوار المنعقد في الخرطوم اليوم.

وخلال المؤتمر، فقد ركز سلامة بمداخلته في المؤتمر على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمساعدة ليبيا على استعادة الجنوب إلى كنف الدولة، في ظل دعوته لدعم الحراك السياسي المتجدد ومساندة الحلول المتفق عليها ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا