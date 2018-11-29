مفوضية الانتخابات تستلم قانون الاستفتاء على الدستور 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها استلمت اليوم الخميس وثيقة القانون رقم 6 لعام 2018 الصادر عن مجلس النواب ، بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وتسلّم رئيس المفوضية عماد السايح وثيقة القانون “6” لسنة 2018 من النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي انويري” التي تنص على 45 مادة تنظيمية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وهنّأت المفوضية الوطنية الشعب الليبي بهذه الخطوة ، وبالوثيقة التي وصفتها بـالتاريخية ، مُشيرةً إلى أنها دليل على سير الليبيين نحو إرساء دعائم الديمقراطية ، كما دعت الجميع للمُشاركة في التصويت على القانون.

يشار إلى أن مجلس النواب قد أقر في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري ، خلال جلسة رسمية التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.

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