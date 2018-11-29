بعد وصف بنغازي بـ”المملة” .. وزير تعليم المؤقتة يوقف بعض الدروس بمقرر اللغة الإنجليزية للصف الثامن

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز” إيقاف تدريس الدرس الثاني بالوحدة الأولى من كتاب (Richard in Libya) بمقرر اللغة الإنجليزية للصف الثامن من مرحلة التعليم الاساسي ، للعام الدراسي 2018 / 2019 م .

وأوضح الوزير – في قراره رقم “308” والذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – أنه يجب إيقاف الدراسة بالصفحة رقم “10” والصفحة رقم “93” من كتاب الطالب ، وبالصفحة رقم “5” من كتاب التمارين على أن يتم إعادة النظر في موضوع طباعة الكتاب .

وكان الدرس الثاني بالوحدة الأولى من كتاب (Richard in Libya) قد لخص مقومات مدينة بنغازي السياحية ، بصنع شاي ذو طعم مميز.

وتناول الدرس قصة تروي زيارة شخص يدعي “ريتشارد” وعائلته لعدد من المدن الليبية ، وأبرز المميزات التي تتمتع بها مدن طرابلس ، ومصراتة ، وصبراتة ، وأوباري ، واصفاً بنغازي أكبر بلديات ليبيا وثاني أكبر مدنها بالمملة !.

وعبر عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي – استيائهم من تحجيم بنغازي العصية أولى مدن العالم التي استطاعت القضاء على الإرهاب ، وحصرها في صناعة الشاي الذي أحبه راوي القصة لكونه أكثر سمكاً ومرارة.

ووصف الدرس التسوق في بنغازي بالممل جداً ، بينما تغزل بجمال مدينة مصراتة وما تشتهر به من مطاعم ومقاهي وجامعة ممتازة ، مستعرضاً الآثار والمعالم السياحية التي تميز مدينة صبراتة.

ويرى البعض أن هذا يعتبر تهجم على تاريخ بنغازي وتهميش لكيانها ولكونها مدينة عريقة ، ويجب أن يستعرضها التعليم بما يليق بمكانتها ، لا أن تُثبت فكرة عنها غير حقيقية لدى الأطفال من المدن الأخرى.

وتعتبر بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا وتطل على البحر الأبيض المتوسط ، والتي تمتعت في عهد المملكة الليبية بمكانة عاصمة البلاد جنباً إلى طرابلس ، واشتهرت بكونها نقطة التحول الفاصلة في الثورة الليبية عام 2011.

وكانت بنغازي شاهدةً على أعلى معدل لحوادث الاغتيال في البلاد ، وانطلقت من داخلها عملية الكرامة التي قادتها قوات الجيش الليبي ، واستهدفت الإرهاب لإنهاء وجوده.

وتتمتع عاصمة الثقافة الليبية لعام 2013 ، وعاصمة الثقافة العربية لعام 2024 ، بعدة معالم سياحية أبرزها كوبري جليانة ، والنصب التذكاري الذي يخلد معركة جليانة ، والكورنيش، والقلعة التركية، والمسجد العتيق، ومنتزه بنغازي “البوسكو”، ومنتزه بودزيرة، وكاتدرائية الكاثوليكية، ونهر النسيان، وغيرها من الأماكن الأخرى.

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