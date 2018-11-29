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بلدية جالو تجدد دعمها لقيادة الجيش الوطني 

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل المنسق الاجتماعي للقيادة العامة بجالو “اجويلي السنوسي التواتي” ، وعميد بلدية جالو “شعيب الامين” وفد قيادة الجيش وعلى رأسه عميد “أحمد المسماري” والوفد المرافق له القادم من مدينة تازربو .

وأكد عميد بلدية جالو دعم المدينة بكافة شرائحها للقيادة العامة للجيش بقيادة المشير “خليفة حفتر” ، والتي هي طوق النجاة لليبين من خطر الإرهاب وداعش والإخوان ومن ساندهم من الدول الخارجية ، التي تعمل على عدم استقرار ليبيا وتحارب دعم الجيش الليبي .

ومن جهته، أشاد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة عميد “أحمد المسماري” بالجهود التي تبذلها بلدية جالو في مساندة الأجهزة الأمنية ، المتمثلة في القوات المسلحة والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية .

وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة لن تترك مناطق الجنوب وما تعانيه من مشاكل أمنية وحياتية .

وتأتي هذه الزيارة بعد قيام وفد القيادة العامة بزيارة إلى منطقة تازربو أمس الأربعاء لتقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي لداعش .

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اخبار ليبيا 24

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