حفتر يؤكد حرصه على وحدة الوطن والحفاظ على أمنه 

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل سفير ليبيا لدى الاْردن الدكتور “محمد حسن البرغثي” قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر .

وأكد حفتر حرصه على وحدة الوطن ، والحفاظ على أمنه ، والتزامه بأجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة.

ومن جهته قال البرغثي – في تصريحات صحفية – أنه ناقش مع القائد العام خلال اللقاء أوضاع البلاد ، وآلية بناء الدولة .

وأوضح أن القائد العام مهتم بأهم الأمور ، خاصة بالغة الأهمية والتي يجب البناء عليها ، فهى تُمثل الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها دولتنا الوطنية المأمولة .

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