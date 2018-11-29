الانتهاء من هيكلة قوات الجيش بالكامل بحضور مصري كبير

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني عميد “أحمد المسماري” ، أهمية توحيد المؤسسة العسكرية ، باعتبارها درع الوطن ضد الإرهاب.

وأكد المسماري : “نحن كعسكريين أنهينا المهمة ، وأعدنا ترتيب الأوراق فيما يخص الهيكل التنظيمي ، وهيكلة القوات المسلحة بالكامل أعددناها بمشاركة كل الضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية ، بحضور مصري كبير جداً، وقد أنهينا هذه المهام”.

وتابع: “بعد ذلك هناك منصب آخر ، هو القائد الأعلى للجيش ، وهذا المنصب لا يزال محل خلاف كبير جداً ، فنحن لا يمكن أبداً ، وبأي حال من الأحوال أن نضع الجيش تحت سلطة لا نعرف مصدرها على الإطلاق ، فالجيش يوضع تحت سلطة منتخبة من الشعب ، حتى يتم اللجوء للشعب حال حدوث أي إشكالية أو خلاف ، لكن إلى هذه اللحظة لا يزال منصب القائد الأعلى ، أكبر خلاف”.

وأوضح المسماري : “الخلاف القائم حالياً هو مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، اللذين أعطيا شرعية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى ، فائز السراج، دون أن يتحصل على الشرعية المحلية ، وبالتالي أصبح هو القائد الأعلى لديهم”.

وأضاف متحدث الجيش الليبي: “نحن متمسكون بالشرعية والإعلان الدستوري، والبرلمان، ولا يزال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ، قائداً أعلى لدينا، وبالتالي هنا أصبحت الإشكالية من هو القائد الأعلى”.

وأكد أن القائد العام أصدر بياناً رسمياً ، بشأن توحيد المؤسسة العسكرية ، وأبلغ به الجميع، حتى دول الأمم المتحدة ، مفاده أن القائد الأعلى هو رئيس الدولة المنتخب انتخابات حرة، مباشرة من الشعب الليبي”.

وكشف المسماري أن وفد المنطقة الغربية يريد أن يحضر السراج التوقيع على الاتفاق باعتباره قائدًا أعلى للجيش، ونحن رفضنا ذلك، وهم بالمقابل رفضوا التوقيع على أي مستند حتى نعترف أن السراج الذى يحظى بشرعية دولية، هو القائد الأعلى للجيش”.

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