متخصص: الأوضاع في طرابلس هشة للغاية

قال الكاتبُ المتخصص في الشأن الليبي، عبد الستار حتيتة، إنَّ دول الجوار تَقوم بجهودٍ كبيرة، وأيضًا المُجتمع الدولي من خلال مؤتمر «باليرمو»، وبعض المؤتمرات الأخرى.

وأضاف حتيتة، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنَّه يُلاحظ أنَّ الكميات النظرية والأدبيات الخطابية والبيانات التي تَصدر أكبر بِكثير مما يَتحقق على أرض الواقع، ويَبدو أن هناك أحيانًا مُبالغات من جانب «البعثة الأممية» أو من جانب بَعض الأطراف التي تعمل على الأزمة الليبية بأن الأوضاع أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحل.

وأشار حتيتة، إلى أنَّ الوضع في العاصمة طرابلس هش للغاية والحقيقة على أرض الواقع صعبة.

وتتواصل أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، حيثُ أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن هناك تطورات إيجابية حدثت مؤخرًا في ليبيا رُغم السلبيات.

