صحيفة مالطية تكشف فضيحة جريمة تهريب لابن شقيق “الكبير “

نشرت صحيفة ” تايمز أوف مالطا ” اليوم الخميس فضيحة تهريب متهم فيها ابن شقيق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأكدت الصحيفة ،” أن الجمارك المالطية صادرت من مواطن ليبيا حوالي 22.000 يورو بعد ضبط حقيبة بحوزته فيها 25.000 يورو”.

وأوضح تقرير نشرته أن المواطن الليبي عزام محمد عمر الكبير وهو من مواليد طرابلس ويبلغ من العمر 33 عاماً”.

وكشفت مصادر ،” أن المتهم بالتهريب ابن شقيق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير” .

