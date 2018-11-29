مناقشة نظم انتخابات مجالس البلدية في طرابلس

عقدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎، ندوة تحت عنوان “انتخابات المجالس البلدية.. التشريعات والإجراءات بمدينة طرابلس”، وذلك في إطار استعداداتها للدورة الانتخابية الثانية لانتخابات المجالس البلدية.

وأوضحت اللجنة في منشور على الفيسبوك، أن الندوة التي عقدت أمس، تناولت محاور مؤسسات المجتمع المدني ودورها في إنجاح العملية الانتخابية، والصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة المركزية، والوظائف الأساسية للنظام الانتخابي، والتجربة التونسية في الانتخابات البلدية، والدروس المستفادة من الدورة الانتخابية السابقة والرؤى المستقبلية.

وتناولت الندوة التي شارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين وعدد من المعنيين بالشأن، مناقشة القرار 1363 كأساس للعملية الانتخابية للدورة الانتخابية الثانية، والتأثيرات الناجمة عن تطبيقها على عمل اللجنة، وتأمين العملية الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذها.

كما عقدت اللجنة اليوم ورشة عمل لمناقشة وحوصلة النقاط الرئيسية وصياغتها، بهدف الوصول إلى أنسب النظم الإنتخابية التي تتماشى مع البيئة المحلية في ليبيا.

هذا وأكد رئيس اللجنة المركزية على أنه سيتم فتح منظومة التسجيل يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر من العام الجاري، لغرض تحديث السجل الإنتخابي للبلديات التي انتهت به مجالسها البلدية مدة الولاية القانونية.