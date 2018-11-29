إنارة شمسية في شوارع غدامس وأوال

تشهد مدينة غدامس ومنطقة أوال، هذه الأيام تركيب حوالي 15 عمود إنارة شمسية في الشوارع الرئيسية قرب المقاهي والحدائق العامة.

يأتي ذلك لنتائج زيارة وفد المفوضية لشؤون اللاجئين في ليبيا إلى غدامس وأوال في شهر أغسطس الماضي، وفي إطار البرامج الإنسانية والأنشطة التشغيلية للمفوضية.

وفي ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المدينة، تعتبر تقنية الإنارة بأعمدة الطاقة الشمسية الأنسب لهذه المناطق، على أن تتم المحافظة عليها لتعطى الفائدة المرجوة منها .

ويأمل الأهالي والمسؤولون توفير عدد أكبر من الأعمدة من قبل الدولة؛ لسد العجز الحاصل في شبكة الإنارة العامة للشوارع الرئيسية بالمدينة.

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