البيان الختامي للاجتماع ” الوزاري لدول الجوار” :  يجب تشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم وعدم التدخل الخارجي

أكد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي استضافته العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، دعم الحل السياسي وفق الاتفاق السياسي في الصخيرات.

وشدد البيان الختامي، على “الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم”.

وأكد البيان ،” ضرورة الاهتمام بالجنوب والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية”.

وأعلن البيان الختامي ، ” أن الاجتماع رحب كل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية”.

وأوضح البيان ،” أن الوزراء استمعوا إلى استعراض من د . غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حول الأوضاع فيها والذي تطرق إلى التطورات الإيجابية المتمثلة في النشاط السياسي المتجدد، والمتجسد في إصلاحات حكومة الوفاق الوطني والنشاط الملحوظ في مجلس النواب مؤخراً، وأكدوا على أن الحل الدائم للأزمة في هذا البلد الشقيق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم مؤكدين ضرورة أن تكون هناك مبادرة موحدة برعاية الأمم المتحدة تعكس رغباتهم وأولوياتهم وأكد المجتمعون على الدعم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بما في ذلك إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي”.

وأكمل البيان ،” أن الوزراء أعلنوا التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي للاتفاق السياسي الذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات وطنية موحدة وقوية ذات مصداقية لكافة الليبيين وشددوا على المبادىء الثابتة التالية:

-الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا و سلامة أراضيها.

-احترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 م باعتباره إطاراً لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم على أساس التمسك بالخيار السياسي.

– رفض كل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.

– تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ، ورفض أي حلول عسكرية.

– إيلاء موضوع الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب و العنف والأنشطة الإجرامية.

وانتهى البيان بالإعلان عن الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري القادم في مدة أقصاها ستة أشهر في أي من دول الجوار بالتشاور بينها.

وضم الاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر) وحكومة الوفاق الوطني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل.

