ضبط 140 توصيلة كهربائية غير قانونية في ترهونة

واصلت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع إدارة حماية الطاقة الكهربائية حملتها التي انطلقت في ترهونة منذ 5-11-2018 في ترهونة لقطع التوصيلات الكهربائية غير القانونية.

وقال مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية المقدم عبدالرؤوف مخلوف في تصريح لقناة ليبيا أن الحملة حتى اللحظة أسفرت عن قطع 140 توصيلة غير قانونية .

وأضاف مخلوف أن 320 طلبا للإشتراك بالكهرباء تم تقديمها للشركة ، كما انه بلغ مجموع الذمم التي دفعت للشركة خلال الحملة 90 ألف دينار .

من جهته قال مدير دائرة خدمات المستهلكين بالإدارة في ترهونة عبدالله المزوغي أن الحملة تهدف إلى المساعدة في رفع كفاءة الشبكة العامة و التقليل من ساعات طرح الأحمال.

وأضاف أنها تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية للتخفيف من العبء الواقع على الشبكة العامة مع إزدياد إنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

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