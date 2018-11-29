أزمة النفايات تتصاعد ومخاوف من الأوبئة

يواجه المواطنون في مختلف المدن والمناطق هذه الأيام، أزمة تكدس النفايات التي أطلت برأسها منذ فترة ولم يلتفت إليها أحد من المسؤولين إلى أن اقتربت من حجم “الكارثة الوطنية”، وفق ما يرى مراقبون.

وبات مشهد القمامة المتكدسة في الشوارع يشكل مصدر رعب وقلق بسبب روائحها الكريهة والأمراض التي قد تنتج عنها، ما أجبر المواطنين في بعض المناطق على حرقها رغم أن ضرر هذا الحل قد يكون أكبر من بقاء النفايات.

ودفع الخوف على الأطفال وكبار السن من انتشار الأمراض والأوبئة جراء تكدس النفايات، بعض المواطنين للتصرف من تلقاء أنفسهم وقاموا بحملات نظافة في الأحياء والمدن.

ويقول مراقبون إن غياب المسؤولين وإهمالهم كان سببا في تعاظم أزمة النفايات في عدد من المدن والمناطق الليبية، ليبقى المواطن الضحية الأولى والأخيرة في هذا الوضع.

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