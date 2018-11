المتوسط:

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، ” أن باب تسجيل الناخبين للبلديات منتهية ولايتها القانونية سيبدأ فتحه يوم 12 من شهر ديسمبر القادم”.

ويهدف البرنامج الانتخابي للجنة المركزية عدد 71 بلدية أنهت ولايتها القانونية، بالإضافة إلى استكمال المجالس المحلية التي لم تنتخب مجالسها البلدية.

كما يتضمن البرنامج الانتخابي انتخاب البلديات المستحدثة بعد مراجعة قرارات إنشائها وتداخل مراكزها الانتخابية مع بلدياتها الأصلية، بحسب ما ذكرت اللجنة المركزية.

The post فتح باب تسجيل الناخبين لانتخابات البلديات منتهية ولايتها الشهر المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية