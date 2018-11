أوضاع الجنوب الليبي على أجندة «سلامة» ووزير خارجية السودان

المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور، غسان سلامة، وزير خارجية الجمهورية السودانية الدكتور الدرديري محمد أحمد، وذلك للتشاور حول أهداف المؤتمر وسبل ترسيخ الاستقرار في جنوب ليبيا.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار المنعقد في الخرطوم.

وتتواصل أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، حيثُ دعت مبعوثة الاتحاد الإفريقي لليبيا، إلى توحيد الجهود لعقد مؤتمر جامِع لوضع خارطةِ طريق لحل الأزمة الليبية.

