دعوة لدعم العائدين إلى تاورغاء

اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة المُشكلة من المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، الخميس، بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

وأشادت اللجنة بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها وزارة الصحة في معالجة ملف المتضررين حسب اتفاق المصالحة، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات التنفيذية لجميع بنود الاتفاق.

ووفق إدارة التواصل، فقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجهها لتهيئة وتفعيل الخدمات القطاعية بمدينة تاورغاء.

ودعت اللجنة كافة القطاعات الخدمية باستكمال أعمالها للمساهمة في تخفيف أعباء مواطني تاورغاء العائدين مؤخرا للمدينة، فيما دعت أيضا المنظمات الدولية الإنسانية للإيفاء بالالتزامات تجاه أهالي تاورغاء.

وطالبت بتذليل الصعاب التي تمر بها هيئة البحث والتعرف على المفقودين والتي ترتب عليها إيقاف فرق العمل الفنية لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة.

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