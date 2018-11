البعثة الأممية : ” سلامة”  طالب دول الجوار بمساعدة ليبيا لاستعادة الجنوب إلى كنف الدولة

المتوسط:

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا ، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” أن المبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة غسان سلامة أكد خلال مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمساعدة ليبيا على استعادة الجنوب إلى كنف الدولة “.

وأوضحت البعثة ،” أن غسان سلامة دعا إلى دعم الحراك السياسي المتجدد ومساندة الحلول المتفق عليها ليبياً”.

وكانت الخرطوم قد شهدت مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار والذي اختتم بعدة توصيات أبرزها عدم التدخل في شئون الليبيين وتشجيع الحوار الليبي – الليبي .

