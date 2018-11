المتوسط:

اختتمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا وبدعم من حكومة فنلندا ورشة تدريبية.

وتأتي هذه الورشة التدريبية، بهدف تعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في توفير المعالجة السريرية الشاملة للناجيات الناجيين من العنف الجنسي.

