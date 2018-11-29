جلالة يبحث ملف المصالحة الوطنية

ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، مع مدير فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومدير قسم القانون الدولي باللجنة الوطنية للحقوق الانسان، الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين في إطار حقوق الإنسان، وأهمية تدخل الوزارة في التخفيف من معاناتهم.

وخلال اللقاء تم التطرق أيضا إلى ملف المصالحة الوطنية لأهميتها في تعزيز الاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى العمل على تقديم الخدمات اللازمة وجبر الضرر للمتضررين جراء النزاعات المسلحة التي حصلت في البلاد في السنوات الفائتة.

وتم التأكيد على ضرورة تنظيم نشاط يلقي الضوء على قضايا النازحين والمهجرين بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في أقرب وقت للإسراع في تحقيق الاستقرار وعودة النازحين والمهجرين وضمان حقوقهم في إطار القوانين المعمل بها في ليبيا.

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