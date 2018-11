6 ديسمبر.. «العليا للانتخابات» تُنظم مؤتمرًا صحفيًا بطرابلس

المتوسط:

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن عقد مؤتمر صحفي بمقر المفوضية الكائن بغوط الشعال مدينة طرابلس، يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018م، على تمام الساعة 12:00 ظهراً.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد استلمت صباح اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018م، وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وجرت مراسم استلام وثيقة القانون، بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المجلس عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وتضمن القانون (45) مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وتُهنئ المفوضية، الشعب الليبي خطواته في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية، وتدعو كافة الليبيين للمشاركة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.

