مسؤول أوروبي رفيع يدعو إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية

ضمن الزيارة المستمرة للوفود المختلفة الممثلة للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، يقوم نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالاتحاد “بادرو هادر” بزيارة للعاصمة طرابلس لبحث المستجدات الأخيرة للملف الليبي والتأكيد على أهمية برامج التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك جمع بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والوفد الأوروبي، حيث تطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى مساعي عودة بعثة الاتحاد الأوروبي للعمل مجددا في العاصمة، بالإضافة إلى دعم المسار الديمقراطي وكل الجهود المبذولة لعودة الاستقرار ووحدة البلاد من جديد.

وأشار رئيس الوفد الأوروبي بادرو هادر إلى ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية وأن بعثة الاتحاد تعمل على المساهمة في عمليات تدريب مشتركة مع الجانب الليبي لرفع كفاءة عناصر الأجهزة الأمنية.

وعلى خلفية الزيارة، اجتمع أيضا وزير الداخلية مع الوفد الأوروبي، وتبادل الجانبان وجهات النظر بما يضمن أمن ليبيا وباقي دول حوض المتوسط ودول الاتحاد عامة لإرساء دعائم الاستقرار خاصة في الاراضي الليبية التي شكلت شواطئها في الفترة الأخيرة أزمة فيما يتعلق بملف الهجرة غير القانونية التي تشكل هاجسا لدول الشمال وترى بأنها تمثل تهديدا حقيقيا لأمنها القومي.

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