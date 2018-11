المتوسط:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي مزيدا من الانخفاض في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.090 دينار ليبي للبيع و 5.070 دينار للشراء، ليسجل الدينار اختراقات جديدة ويستمر عند أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

وارتفع الليرة التركي إلى 0.990 دينار بالرغم التراجع الجماعي للعملات الأجنبية وسجل الدينار التونسي 1.560 دينار.

وانخفض سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية 142 دينار.

The post في عهد ” السراج ” … الليرة التركي تحقق ارتفاعا هائلا أمام الدينار الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية