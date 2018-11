المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، الخميس مع عناصر جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس.

وناقش الاجتماع، دعم جهاز الحرس بالتجهيزات الضرورية، إضافة إلى مناقشة سير العمل من خلال الجولات التفتيشية التي شهدتها العديد من المحال لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الصحية والقانونية.

