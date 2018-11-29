الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم ليبيا لمواجهة التحديات الأمنية

جدد نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة بدائرة العمل الخارجي الأوروبي بادرو سيرانو التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الليبي في مواجهة التحديات الأمنية.

وشدد سيرانو على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مسار ليبيا نحو الاستقرار والحل السياسي الذي يسمح بإعادة توحيد المؤسسات بشكل فعال، بما في ذلك المؤسسات الأمنية لصالح جميع الليبيين.

وكان سيرانو ، قد أنهى زيارة إلى ليبيا استغرقت يومين لبحث الوضع الأمني وإمكانية التعاون في المجال بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

أنهى نائب الامين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للازمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي، بادرو سيرانو, أنهى اليوم زيارة استغرقت يومين كانت مخصصة للوضع في ليبيا والتعاون الأمني بين #الاتحاد_الأوروبي و #ليبيا.

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— EU DEL to LIBYA (@EUDELtoLibya) November 28, 2018

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