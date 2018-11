المتوسط:

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، بـ توفر وقود البنزين بجميع مستودعات الشركة، محذرةً المواطنين من الاستماع للإشاعات والأخبار غير الموثوقة.

وأشارت شركة البريقة، إلى أنَّ السبب الرئيسي في الازدحام على محطات البنزين يَعودُ لانقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة أنَّ التزويدات طبيعية، وأن عمليات التشغيل تسير بشكل اعتيادي.

