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دول الجوار تجدد التزامها بدعم ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا في ختام اجتماعهم الوزاري الثاني عشر المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي سياسي.

وأكدوا وزراء دول الجوار في بيانهم الختامي، أن الحل الدائم للأزمة الليبية لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم، مؤكدين ضرورة أن تكون مبادرة موحدة برعاية أممية.

وشدد الوزراء على رفض كل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على وحدة وسيادته أراضيه واحترام الاتفاق السياسي وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء او تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض أي حلول عسكرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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