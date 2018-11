المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، بأنَّ شحنة من الأدوية وصلت اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018، إلى المركز.

وفي سياقٍ منفصل، كان الفريق الطبي الأجنبي الليبي في جراحة قلب الأطفال، قد قام بإجراء العملية 15 للقلب المفتوح.

