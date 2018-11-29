الجامعة العربية: تضارب مصالح الدول الغربية يفاقم أزمة ليبيا

قال ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي؛ إن تضارب مصالح الدول الغربية في ليبيا يصعب من مهام حل المشكلة.

وأضاف الجمالي في كلمته أمام اجتماع دول جوار ليبيا بالخرطوم؛ أن هناك ضرورة ملحة بأن يكون الحل في ليبيا داخليا عربيا إفريقيا وليس دوليا؛ مشيرا إلى أن الشعب الليبي يتحمل وحده أعباء وجود سبعمائة وخمسين ألف إفريقي يقيمون في ليبيا بشكل غير قانوني.

من جهته أكد مبعوث فرنسا إلى ليبيا فريدريك ديسغانيو؛ أن الأسرة الدولية هي التي تحدث الفارق عندما تتحدث بصوت واحد ضد من يعملون على تقويض استقرار ليبيا؛ وأنه لابد من وضع ترتيبات طويلة الأمد لإعادة الاستقرار في ليبيا.

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