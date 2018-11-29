«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو

كشف وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف أن عناصر تنظيم «داعش» الذين هاجموا بلدية تازربو خلال الأيام الماضية تسللوا للبلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش ويستقلون سيارات مموهة، محذرًا في الوقت نفسه من «الأساليب الجديدة للتنظيم الإرهابي في المكر والخداع».

حيلة الاستدراج

وقال وزير الداخلية، على هامش زيارته للبلدية إن «التنظيم الإرهابي توجه فور دخوله للبلدية إلى منزل مدير أمن تازربو وطرق بابه وسأل أفراد أسرته عن مكان تواجده، حينما لم يجده في البيت».

وأوضح أن «نجل مدير أمن تازربو وشقيقه خُدعوا بمظهر هؤلاء الإرهابيين وظنوا أنهم عناصر من الجيش، فاستقلوا معهم إحدى السيارات للانتقال إلى بيت عائلة مدير الأمن، إلا أنهما اختطفا بهذا الاستدراج».

اشتباكات عنيفة

وأشار إلى أن «المهاجمين حينما توجهوا إلى مركز شرطة المدينة وسألوا عن مدير الأمن، تنبه إليهم الضابط الموجود في المركز، وقال بصوت عالٍ لرفاقه من أفراد الأمن: (الجهاد .. الجهاد .. هؤلاء دواعش وليسوا جيشًا)»، لافتا إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب هذا النداء قتل على إثرها الضابط ورفاقه واثنين من الموقوفين بالمركز.

وقال بوشناف إن «أفراد الأمن قاتلوا ببسالة حتى تمكنوا من إجبار المهاجمين على الفرار وترك سيارة محملة بالعتاد أمام المركز»، لافتًا إلى أنّ «أهل المنطقة استنفروا للدفاع عن أنفسهم وطاردوا الإرهابيين حتى بلغوا منطقة جبال الهروج وقتلوا منهم عددًا كبيرًا وغنموا سيارة أخرى عثر بها على هويات أفارقة يحملون الجنسية المالية».

تثبيت قوة أمنية في البلدية

وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أنّ القوة التي رافقت الوزير في جولته والمشكلة من مختلف وحدات وزارة الداخلية وفروع الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريات أمن طوق تازربو، جرى تثبيتها في تلك البلدية لتأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم «داعش» التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

وأعلن وزير الداخلية أنه «منح الإذن لتدريب 300 عضو من سكان بلدية تازربو»، موضحًا أن «مدير الأمن طلب تشكيل قوة خاصة فوافقت الوزارة على 300 عضو ليتمكنوا من بسط السيطرة على تلك المنطقة وصد أي هجوم في المستقبل».

اجتماع مرتقب

وأوضح أن «مدير أمن تازربو سيجتمع بالوزير السبت المقبل في بنغازي، لتزويد المديرية بإمكانيات من آليات وأسلحة، وتزويده بعربه عليها جهاز اتصال مربوط على المدى الطويل ليكون حلقة الوصل بين الوزارة والقوة الموجودة هناك نظرًا لتردي الاتصالات في المنطقة».

وأشار إلى أن المنطقة تعاني نقصًا شديدًا في الخدمات، وأن البنية التحتية متهالكة جدًا، فيما تعاني الطريق الرابطة بين الواحات وتازربو تصدعات على مسافات طويلة يصعب عبرها تحرك المواطنين من وإلى المدن.

مهبط خاص بالطيران

وأكد معالي أنه سيسعى عبر مجلس الوزراء لإنشاء مهبط خاص بالطيران، في تلك المنطقة لتسهيل الحركة إلى سكانها، لافتًا إلى أن الطريق الواصل للبلدية تمر بخط زلازل يتسبب في تصدعها، ولن تستقيم إلا ببناء خرساني على طول 500 كيلومتر تكلف مليارات الدنانير.

وكانت عناصر من تنظيم «داعش» هاجموا مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، ما أسفر عن 8 قتلى من المدنيين وعناصر الشرطة، وإصابة 11 آخرين فضلاً عن خطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

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