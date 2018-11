«الداخلية التونسية» تحبط هجمات بالدهس والطعن

المتوسط:

قامت وزارة الداخلية السودانية، بتفكيك أربع خلايا تكفيرية تضم 12 عنصرًا كانت تخطط لتنفيذ “هجمات إرهابية” عبر الدهس والتفجير والطعن وصادرت مواد متفجرة وكيماوية.

ويأتي الإعلان عن تفكيك خلايا بعد شهر من قيام إمراه بتفحير نفسها وسط العاصمة تونس مما أدى لإصابة 15 شخصا، بينهم عشرة من الشرطة، في تفجير كسر هدوء مستمرا منذ ثلاث سنوات بعد هجمات متشددين قتل فيها العشرات عام 2015.

وقالت الوزارة في بيان إن “وحدات البحث في الجرائم الإرهابية تمكنت من تفكيك أربع خلايا بعدد من الولايات، إلى جانب كشف وحجز مخبر لصنع المواد المتفجرة، والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والإلكترونية”.

