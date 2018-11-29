البعثة تدعو للتحرك ضد عمليات القتل بطرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تنفذها مجموعات مسلحة خارج نطاق القانون في طرابلس.

وقالت البعثة في بيان أصدرته مساء الخميس، إن ما تزال تتلقى تقارير تنفيذ عن مجموعات مسلحة عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس، مؤكدة أن الظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمال بالغة الوحشية وتنتهك القوانين الليبية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويتحمل المسؤولون عن ارتكابها أو إعطاء أوامر الإعدام بإجراءات المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي.

وأكدت البعثة بأنه يتعين البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع، مبينة أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق وأنها تدعم إجراء تحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم.

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