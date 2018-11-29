وزراء دول الجوار يدعمون انتقالا سياسيا سلميا في ليبيا

جدد وزراء دول جوار ليبيا دعمهم ومساندتهم لانتقال سياسي سلمي يستند على تنفيذ توافقي للاتفاق السياسي ويلتزم بالحوار الشامل.

وأكد الوزراء في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الذي عقد في الخرطوم الخميس ضرورة العمل لتحقيق مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات وطنية موحدة وقوية ورافضين للحلول العسكرية والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية.

وشدد الوزراء في بيانهم على إيلاء موضوع الجنوب الدعم الفعلي داعين إلى التنسيق بين الدول الإقليمية في إطار مكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية.

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